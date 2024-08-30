Общество

На Псковскую область надвигается туман

МЧС России предупреждает: на территории Псковской области ожидается туман. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства, предупреждение поступило 31 августа в 22:10 от синоптиков.

«В ближайшие 2 часа, с сохранением в течение ночи, местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», - говорится в сообщении Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в МЧС опубликовали рекомендации для участников дорожного движения, которые необходимо соблюдать в условиях тумана.

В условиях недостаточной видимости быть осторожными за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим.

При наличии противотуманных фар не забывать пользоваться ими.

Помнить: предметы в тумане воспринимаются намного дальше, чем есть на самом деле.

Пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.