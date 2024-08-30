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Ход капремонта Пустошкинского центра образования проконтролировал Александр Козловский

По поручению врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский проконтролировал ход капитального ремонта Пустошкинского центра образования. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте»

«С большим удовольствием поздравил педагогов и учеников Пустошкинского центра образования с Днем знаний! Передал ребятам спортивный инвентарь — волейбольную сетку, баскетбольные и волейбольные мячи», - рассказал Александр Козловский.

Такие масштабные работы впервые проводятся за 33-летнюю историю школы. Она должна была распахнуть свои двери сегодня, однако в процессе работ возникли сложности. Подрядчик должен в ближайшие месяцы завершить капремонт.

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«Сейчас важно, чтобы все работы были выполнены качественно и были созданы комфортные условия для педагогов и учеников. А пока школьники временно будут учиться в зданиях других образовательных учреждений», - добавил парламентарий.

Напомним, 2 сентября по всей стране отмечается начало учебного года.