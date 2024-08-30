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Общество

Ход капремонта Пустошкинского центра образования проконтролировал Александр Козловский

02.09.2024 15:03|ПсковКомментариев: 0

По поручению врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский проконтролировал ход капитального ремонта Пустошкинского центра образования. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте»

«С большим удовольствием поздравил педагогов и учеников Пустошкинского центра образования с Днем знаний! Передал ребятам спортивный инвентарь — волейбольную сетку, баскетбольные и волейбольные мячи», - рассказал Александр Козловский. 

Такие масштабные работы впервые проводятся за 33-летнюю историю школы. Она должна была распахнуть свои двери сегодня, однако в процессе работ возникли сложности. Подрядчик должен в ближайшие месяцы завершить капремонт. 

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«Сейчас важно, чтобы все работы были выполнены качественно и были созданы комфортные условия для педагогов и учеников. А пока школьники временно будут учиться в зданиях других образовательных учреждений», - добавил парламентарий. 

Напомним, 2 сентября по всей стране отмечается начало учебного года.

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Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #учебный год
Источник: Псковская Лента Новостей
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