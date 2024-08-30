Общество

Псковские полицейские помогли подготовиться к школе детям из семей, оказавшихся в непростой ситуации

Всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться» продолжается в Псковской области. В рамках этого мероприятия полицейские и общественники навестили детей из семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Таким семьям уделяется особе внимание сотрудников, поэтому гости заранее знали, какой помощи ждут родители и дети. Инспекторы ПНД поздравили детей с новым учебным годом и вручили желанные подарки. Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Меружан Вермишян подготовил наполненные канцтоварами рюкзаки для тех, кто впервые идет в школу.

Сотрудники полиции также напомнили ребятам о необходимости соблюдать правила личной безопасности как дома, так и в общественных местах и вблизи проезжей части. Гости пожелали ребятам хороших оценок и высоких достижений в учёбе.