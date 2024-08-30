Общество

На капремонт школы в Палкинском районе готовы выделить почти 18 млн рублей

Капитальный ремонт Добычинской средней школы, расположенной в деревне Новая Уситва, заказала администрация Палкинского района, следует из информации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Ремонт будет производиться за счет субсидии из средств бюджета Псковской области. Исполнителя определят 10 сентября.

Планируется произвести ремонт фасада школы, заменить окна. Также подрядчик будет обязан отремонтировать кровлю здания и чердачные перекрытия. Будет заменена проводка и прочие элементы электроснабжения.

За ремонт готовы заплатить 17 999 865 рублей.