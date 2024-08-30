Общество

Молодежь из девяти стран посетила Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»

32 представителя молодежи из Австрии, Беларуси, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Словакии, Южной Осетии, Аргентины посетили Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области / «ВКонтакте»

В проекте приняли участие победители и призеры конкурсов по русскому языку и культуре. Ребята узнали историю Псковского края, посетили Пушкинские Горы, Изборск, Печоры, а также побывали на экскурсиях в Псковском кремле и на Мемориальном комплексе «Линия Сталина» в Острове.

«Иностранные гости приняли участие в открытии международного клуба Дружбы, посетили образовательные лектории, поучаствовали в различных мастер-классах, играли в квизы, прошли квест по псковским барсикам. В заключительный день программы ребята сделали и подписали открытки с изображением Псковской области, которые наше региональное отделение "Почты России" отправит в их страны», – рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

«Мне все очень понравилось, особенно запомнились Пушкинские Горы. Очень интересно быть там, где когда-то творил великий русский классик», – поделился участник из Южной Осетии Аслан Валиев.

Мероприятие прошло в рамках программы Россотрудничества.