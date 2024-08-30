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Посвященный Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны митинг состоялся в Пскове

Памятный митинг, посвященный Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской Думе.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

От имени депутатов Псковской городской Думы в мероприятии принял участие исполняющий полномочия председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

Во все века мужество и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия России», - подчеркнул он в своем выступлении и кратко напомнил основные вехи разгрома войск японской Квантунской армии советскими войсками в 1945 году.

В завершение митинга его участники возложили к Вечному огню гирлянду славы и цветы.

Напомним, датой окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда на палубе американского линкора «Миссури» недалеко от Токио был подписан акт о капитуляции Японии, которая на тот момент оставалась единственным членом «оси», воюющим с антигитлеровской коалицией.

День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в РФ отмечают 3 сентября.