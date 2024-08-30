Общество

Проверка системы оповещения пройдет в Псковской области 4 сентября

Плановая проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) Псковской области пройдет 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

В 8.00 (региональный уровень) и 8.10 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». После будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 11.00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в городе Пскове и Великих Луках.

Проверка работоспособности системы оповещения проводится с целью оценить готовность системы оповещения к своевременному доведению до населения информации о чрезвычайных ситуациях и сигналов оповещения, пояснили в управлении.