Общество

В ГПК РФ изменился порядок ведения протокола судебного заседания

Статьи 228-231 ГПК РФ, касающиеся протокола судебного заседания, полностью изложены в новой редакции. Определены случаи когда аудиопротоколирование не ведется. При этом аудиопротокол получил приоритет над письменным протоколом. Теперь протокол на бумаге — это дополнительное средство фиксации. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области, изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации внесены федеральным законом от 12 июня 2024 года №135-ФЗ.

Значительно поменялся состав сведений, которые заносятся в протокол судебного заседания. Если заседание было закрытым, в протокол по-прежнему будут вносить все сведения, кроме замечаний переводчика.

С1 сентября 2024 года в гражданском процессе изменились нормы, регулирующие порядок ведения протокола судебного заседания, о составлении мотивированных судебных актах, увеличены максимальные цены исков, которые рассматривают в упрощенном порядке, у взыскателей появилась обязанность направлять должникам копии заявлений о вынесении судебного приказа.

С указанной выше даты мировой судья составляет мотивированное решение в течение 10 дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда (ч. 5 ст. 199 ГПК РФ). Суды первой инстанции (ч.2 ст. 199 ГПК) могут отложить составление мотивированного акта на 10 рабочих дней со дня окончания разбирательства. Суды апелляционной инстанции (ч.6 ст. 329 ГПК) и Кассационные суды общей юрисдикции (ч.7 ст. 390.1 ГПК РФ) должны составить мотивированное итоговое решение (определение) в срок до 10 дней после оглашения его резолютивной части.

По новым правилам все суды обязаны указывать в мотивированном решении или определении дату его составления.

Кроме того, с вышеуказанной даты по упрощенной процедуре суды (судьи) будут рассматривать исковые заявления о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 250 000 рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства (ст. 122 и ч. 3 ст. 125 настоящего Кодекса). Аналогично повышается предельный размер требования о признании права собственности для рассмотрения такого дела в упрощенном порядке. Данные изменения внесены в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ.

Этим же Федеральным законом внесены изменения, касающиеся приказного производства. Так, ст. 124 ГПК РФ дополнена частью четвертой, из которой следует, что к заявлению о вынесении судебного приказа прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, а также уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копий заявления о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документов. С 1 сентября 2024 года на вынесение судебного приказа теперь отводится 10 рабочих дней с даты, когда заявление поступит в суд (ч. 1 ст. 126 ГПК РФ).