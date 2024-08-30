Общество

Регистрация на международный патриотический форум «Мы помним» продлена до 5 сентября

Регистрация на международный патриотический форум «Мы помним» продлена до 5 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, участники форума смогут получить грант в размере до 1 млн рублей.

В конкурсе на получение гранта могут принять участие граждане РФ от 18 до 35 лет.

Одновременно можно подать несколько заявок в разных номинациях, направленных на международное сотрудничество, поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, сохранение исторической памяти, развитие и поддержку добровольчества.

Форум «Мы помним» пройдет с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе и станет площадкой для презентации новых идей и проектов, направленных на развитие патриотического воспитания среди молодежи и достижения целей и показателей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российский Федерации».

Форум также станет важным шагом к укреплению сотрудничества и взаимодействия между организациями России и стран СНГ, заинтересованными в формировании активной гражданской позиции у молодежи, а также в продвижении идей патриотизма и гражданственности в обществе.

Ссылка для регистрации.

Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодёжи.