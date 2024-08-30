Общество

Причины отказа в возбуждении дел псковским УФАС назвала Ирина Белоконь

По каким причинам Псковское УФАС чаще всего отказывает в возбуждении дел, рассказала руководитель управления Ирина Белоконь на пресс-конференции 3 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если говорить об административных правонарушениях, то в основном это истечение сроков давности привлечения к ответственности», - рассказала руководитель Псковского УФАС.

Срок давности составляет один год.

«В рамках антимонопольного законодательства — отсутствие признаков нарушения, либо отсутствие полномочий у управления на рассмотрение подобных заявлений», - пояснила Ирина Белоконь.