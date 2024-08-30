Общество

Более 200 детей будут учиться в обновленной печорской гимназии

Обновленная Печорская лингвистическая гимназия распахнула свои двери для учащихся муниципального округа после масштабной реконструкции. В новом учебном году получать знания здесь будут более 200 детей, в том числе представители малочисленного народа сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительство Псковской области.

В торжественной линейке у стен учебного заведения в понедельник, 2 сентября, приняли участие представители региональной и муниципальной власти, учителя, школьники и их родители, представители духовенства, общественность.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова собравшихся поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. Она зачитала поздравительный адрес главы региона, в котором он назвал начало учебного года особенным днем для школьников, студентов, родителей и всех, кто работает в системе образования.

«Желаю всем ребятам целеустремленности, вдохновения, жажды знаний и радости от познания нового. В каждом из вас — колоссальный потенциал. Ставьте самые амбициозные цели и достигайте их, а мы будем помогать вам в этом», — отметил губернатор Михаил Ведерников.

Слова особой благодарности Михаил Ведерников адресовал родителям за поддержку детей и учителям, преподавателям и классным руководителям: «Псковская область гордится своим педагогическим сообществом. Ваши мудрость, опыт, использование современных методов обучения, готовность профессионально расти и совершенствоваться являются залогом успешного развития системы образования региона. Вы умеете раскрыть способности и таланты каждого ученика, сформировать их лучшие качества, учите быть ответственными, честными и добрыми, помогаете определиться с выбором профессии».

От себя Вера Емельянова добавила, что у школьников и учителей Печорской гимназии сегодня двойной праздник: их учеба и работа теперь будет проходить в современном, образцовом учебном заведении, которое появилось в округе по решению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Образование».

Отметим, здание гимназии 1925 года постройки - объект культурного наследия регионального значения. Его реконструкция заняла почти два года. За это время проведен целый комплекс ремонтно-восстановительных работ. Специалистам даже удалось сохранить и восстановить уникальные архитектурные элементы — метлахскую плитку и лепнину.

В школе оборудованы учебные и лабораторные кабинеты, актовый зал, компьютерный класс, столовая с пищеблоком, школьная телестудия, библиотека с медиатекой, медицинские, административные и технические помещения. Школа полностью укомплектована мебелью, необходимым оборудованием и учебными пособиями.

После реконструкции изменилась и прилегающая к школе территория. Здесь появилась благоустроенная зона отдыха с детскими игровыми площадками.

Общая стоимость работ составила порядка 450 млн рублей, средства выделены из консолидированного бюджета.

Первый вице-губернатор прошла по школе, пообщалась с педагогами и детьми, осмотрела новые кабинеты и познакомилась с оборудованием, которое призвано разнообразить уроки и сделать их более информативными. Как отметил директор Печорской лингвистической гимназии Олег Кузьминых, после переезда в реконструированное здание все дети в школе смогут учиться в первую смену.

Добавим, учащиеся Печорской лингвистической гимназии регулярно показывают высокие учебные результаты — являются победителями и призерами региональных, всероссийских и международных образовательных и творческих конкурсов, а также спортивных турниров, ведут активную проектную деятельность. Выпускники школы поступают в ведущие высшие учебные заведения России.