Общество

Банный комплекс «Гельдт» переходит на осенний режим работы

Банный комплекс «Гельдт» в Пскове переходит на осенний режим работы. Теперь баня открыта 6 дней в неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комплексе.

Фото: «Гельдт | Ресторан | Баня в Пскове» / «ВКонтакте»

Режим работы :

Вторник, среда, четверг, пятница - с 12:00 до 22:00;

Суббота, воскресенье, праздничные дни - с 10:00 до 22:00.

В понедельник в комплексе будет проходить санитарный день.

Вторник, четверг, пятница и воскресенье - мужские дни. Среда и суббота - женские дни.

Каждые 1,5 часа пар-мастера бани проводят коллективную программу парения «Вкусный пар»:

Вторник, среда, четверг, пятница: 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30;

Суббота, воскресенье: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30.

Дети до 6 лет могут посещать баню бесплатно. А для пенсионеров в будние дни до 16.00 действует специальное предложение.