Банный комплекс «Гельдт» переходит на осенний режим работы

Банный комплекс «Гельдт» в Пскове переходит на осенний режим работы. Теперь баня открыта 6 дней в неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комплексе.
Фото: «Гельдт | Ресторан | Баня в Пскове» / «ВКонтакте»
Режим работы :
В понедельник в комплексе будет проходить санитарный день.
Вторник, четверг, пятница и воскресенье - мужские дни. Среда и суббота - женские дни.
Каждые 1,5 часа пар-мастера бани проводят коллективную программу парения «Вкусный пар»:
Дети до 6 лет могут посещать баню бесплатно. А для пенсионеров в будние дни до 16.00 действует специальное предложение.