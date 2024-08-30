Общество

Региональный День знаний в Финском парке Пскова собрал 5,5 тысячи человек

Праздничные мероприятия в честь начала учебного года прошли в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росмолодежь.

В Финском парке состоялась церемония торжественного открытия нового учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях и школ Псковской области. На мероприятии присутствовали руководители вузов и техникумов региона, преподаватели и студенты, представители областного правительства.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова учащихся приветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова: «Друзья, верьте в свои мечты и ставьте самые амбициозные цели. Знайте, что вы сделали правильный выбор в пользу Псковского государственного университета, наших псковских государственных профессиональных колледжей. Желаем вам всегда быть лучшими и беречь, дорожить и развивать Псковскую область».

Во время праздника в парке работали тематические площадки учебных заведений региона, молодежных общественных организаций, выступали творческие коллективы образовательных организаций.

Главным подарком для молодёжи в День знаний стало выступление хип-хоп центра «Хоть отбавляй», концерт Лизы Матрёшки и звёздных гостей из Москвы – группы «Интонация».