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Капитальный ремонт пешеходного моста в Дно планируется в 2025 году

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Общество

Капитальный ремонт пешеходного моста в Дно планируется в 2025 году

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Капитальный ремонт пешеходного моста в Дно планируется провести в 2025 году. Проектно-изыскательские работы уже завершены, сообщается в Telegram-канале главы Дновского района Михаила Шауркина. Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина Во время рабочей встречи с начальником железнодорожной станции Дно обсуждались вопросы взаимодействия муниципалитета и узловой рабочей группы станции Дно. «Затронули и давний проблемный вопрос состояния пешеходного моста через железнодорожные пути», - отметил Михаил Шауркин.