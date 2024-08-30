Капитальный ремонт пешеходного моста в Дно планируется в 2025 году

Капитальный ремонт пешеходного моста в Дно планируется провести в 2025 году. Проектно-изыскательские работы уже завершены, сообщается в Telegram-канале главы Дновского района Михаила Шауркина.
Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
Во время рабочей встречи с начальником железнодорожной станции Дно обсуждались вопросы взаимодействия муниципалитета и узловой рабочей группы станции Дно.
«Затронули и давний проблемный вопрос состояния пешеходного моста через железнодорожные пути», - отметил Михаил Шауркин.