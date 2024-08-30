Иркутская область договорилась о развитии цифровизации региона с МегаФоном

Расширение инфраструктуры связи на территории Иркутской области, а также повышение уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях вошли в число тем соглашения о сотрудничестве между оператором связи и правительством региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МегаФон.
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Документ подписали директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком-инфраструктурой малых населённых пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в этом году МегаФон уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 — в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населённых пунктах и охватила более 1,3 миллиона человек.
Соглашение также предполагает интеграцию новых решений на территории региона, чтобы повысить уровень защищённости от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов big data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.
Экспертиза МегаФона как надёжного технологического партнера подтверждена множеством реализованных проектов в других регионах страны. Например, система экомониторинга помогает контролировать чистоту воздуха в Череповце, а на Камчатке — отслеживать состояние воды в океане. Подводные помещения Нижегородской ГЭС обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом, а крупнейший газопровод Якутии оснащён умной системой видеомониторинга.