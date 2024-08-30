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Общество

В Псковской области за неделю выявили 54 случая заболевания COVID-19

04.09.2024 13:31|ПсковКомментариев: 0

54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области с 26 августа по 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 

Общий показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 9,19 человек на 100 тысяч населения. В числе заболевших оказались десять детей в возрасте до 18 лет. 

Также за прошедшую неделю зарегистрировано 69 случаев внебольничных пневмоний, из них 20 выявили у детей до 18 лет, что составило 29% от общего числа заболеваемости.

Теги: #регион60 #коронавирус #заболеваемость
Источник: Псковская Лента Новостей
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