Общество

В Псковской области за неделю выявили 54 случая заболевания COVID-19

54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области с 26 августа по 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Общий показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 9,19 человек на 100 тысяч населения. В числе заболевших оказались десять детей в возрасте до 18 лет.

Также за прошедшую неделю зарегистрировано 69 случаев внебольничных пневмоний, из них 20 выявили у детей до 18 лет, что составило 29% от общего числа заболеваемости.