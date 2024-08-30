Общество

Десятиклассник из ПТЛ вышел в финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная»

В финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная» прошёл десятиклассник Тимофей Ковалёв из Псковского технического лицея. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Экспертное жюри в лице молодых ученых и наставников проекта определило 32 финалиста, с кем они продолжат работу и помогут подготовиться к финалу. Решающий этап конкурса пройдет 19 сентября в Москве в Павильоне «Атом» на ВДНХ.

«Научная Вселенная» - это мультиформатный конкурс для студентов и старшеклассников. Всего в конкурсном отборе приняли участие более 275 тысяч участников. В финал вышли всего лишь 32 человека. Среди них оказался конкурсант из Псковской области. Ковалев Тимофей участвовал в рамках номинации «Новые источники энергии».