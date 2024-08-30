Общество

Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам

У жителей Псковской области есть возможность сдать зарегистрированное оружие за вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

В соответствии с постановлением правительства Псковской области №217 от 27 июня 2024 года, право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие или боеприпасы на утилизацию. Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Напомним, сотрудники Росгвардии регулярно проводят проверки. Оружие и боеприпасы могут изъять за нарушение условий хранения.