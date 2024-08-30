Общество

Псков номинировали на звание «Молодёжная столица России–2025»

Псков вошел в число городов-номинантов на звание «Молодёжная столица России–2025». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

Росмолодёжь объявила результаты заявочной кампании всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодёжная столица России—2025». Псков вошёл в число 17-ти городов-номинантов – теперь экспертная комиссия выберет победителя, оценив их присланные заявки.

Статус «Молодёжная столица России» присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и субъекта РФ.