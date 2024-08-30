Общество

Около тысячи псковских подростков нашли работу на летние каникулы

Более 850 подростков в Псковской области в возрасте от 14 до 17 лет трудоустроились летом через кадровые центры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ребята чаще всего работали на предприятиях общепита, на производстве, в сфере туризма и гостеприимства, в учреждениях культуры, образования и здравоохранения. Среди работодателей, которые принимали несовершеннолетних на работу в летний период, немало крупных региональных организаций, в том числе АО «Почта России», Псковский музей-заповедник и многие другие.

«Помимо официального стажа и соцгарантий, трудоустройство через центр занятости дает преимущество — доплату в размере более 1500 рублей. В рамках модернизации мы стараемся работать над закрытием сезонной кадровой потребности работодателей региона», — уточнила руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева.

В областном центре занятости уточнили, что самым популярным вариантом трудоустройства для несовершеннолетних являются заведения общепита.

Также подростки могут работать не только летом, но и во время учебного года, совмещая школу и занятость. Для этого необходимо составить гибкий график и согласовать его с работодателем, заметили в центре.