Общество

Единороссы проведут в Псковской области неделю приемов по правовым вопросам

С 9 по 13 сентября на площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9) и местных общественных приемных партии «Единая Россия» по всей Псковской области состоится тематическая неделя приемов по правовым вопросам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

9 сентября с 10:00 до 12:00 прием проведет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов; с 14:00 до 16:00 – уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

10 сентября с 10:00 до 13:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

11 сентября с 10:00 до 13:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко; с 11:00 до 13:00 – депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова.

12 сентября с 10:00 до 12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Армен Мнацаканян; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

13 сентября с 10:00 до 12:00 прием проведет представитель Ассоциации юристов РФ по Псковской области Дмитрий Гусаков; с 14:00 до 16:00 – представитель Адвокатской палаты Псковской области Виктор Городецкий.

В региональном отделении «Единой России» напомнили, что одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии являются вопросы правовой поддержки граждан. Успешная реализация этого направления невозможна без обратной связи с населением.

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.