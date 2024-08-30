Общество

Александр Козловский проконтролировал обновление детсада и здания ветеринарии в Пушкинских Горах

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский обсудил ход работ по ремонту объектов в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

Напомним, что в Пушкинских Горах идут масштабные работы в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году район стал единственным муниципалитетом Псковской области, который прошел конкурсный отбор для участия в федеральном проекте.

«Благодаря привлеченным средствам, а это порядка 360 млн рублей, обновляются сразу четыре объекта: школа искусств имени Гейченко, детский сад "Сказка", Дом культуры и здание ветеринарии. Кроме того, будет приобретено оборудование для всех учреждений и транспорт для работы ветврачей», - отметил Александр Козловский.

Ход работ во время рабочего визита в район Александр Козловский проконтролировал вместе с депутатом Псковского областного Собрания Андреем Михайловым.

«На каждом объекте капремонт идет в стопроцентном объеме. Параллельно со строительными работами идет согласование дизайн-проекта Культурно-досугового центра: нацелены сделать учреждение в классическом стиле. Работы на объектах разделены на несколько этапов. Так, например, капремонт здания ветеринарной станции завершат в этому году, а уже в следующем — начнут благоустройство территории», - заключил депутат в ходе проверки.

Обновление детского сада «Сказка» идет с некоторыми затруднениями. Глава района Оксана Филиппова контролирует процесс в ежедневном режиме.

«Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме. Это первый за 45-летнюю историю сада капремонт. Участие в таких комплексных проектах позволяет муниципалитетам сделать большой рывок в развитии», - подытожил депутат.

Напомним, что Александр Козловский также проконтролировал строительство школы в Себеже в рамках рабочего визита в муниципалитет.