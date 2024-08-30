Общество

Руководитель аппарата областного правительства посетил себежскую колонию

В сопровождении начальника управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области Алексея Емельянова, заместителя начальника УФСИН Андрея Одина и начальника исправительной колонии №6 Сергея Орлова руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов совершил обход промышленной и жилой зоны, коммунально-бытовых и административно-хозяйственных объектов исправительной колонии №6 в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Основная цель – ознакомление с производственными возможностями центра трудовой адаптации осужденных, а также с условиями отбывания наказания.

Во время посещения представитель правительства региона ознакомился с работой участков деревообработки, сборки медицинской мебели, производства сувенирной продукции, автосервиса. В цехах по изготовлению швейных изделий был продемонстрирован широкий ассортимент выпускаемых изделий и высокий уровень их качества.

Кроме того, Андрей Вьюнов интересовался организацией получения осужденными общего среднего образования и профессионального обучения с освоением рабочих специальностей.

На подведении итогов визита стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, определили перспективные направления для расширения взаимовыгодного сотрудничества с правительством Псковской области и муниципальными образованиями.