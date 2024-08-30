Общество

Псковичи смогут звонить и принимать вызовы через умную колонку

Абоненты МТС в Псковской области смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса» и принимать на нее вызовы, сообщает РБК.

Псковичи смогут использовать умное устройство как личного виртуального ассистента: звонить «через умную колонку» и принимать вызовы на нее, просто произнося команды. Такие звонки ничем не отличаются от «классических»: стоят соответствии с текущим тарифом, а отображаются у других абонентов — как обычный входящий вызов.

Звонки также можно будет настроить под свой график, включив функцию «Не беспокоить». Тогда умное устройство не будет беспокоить пользователей уведомлениями о входящих вызовах в течение выбранного интервала времени.

В МТС отмечают рост интереса пользователей к умным устройствам для дома: с января по июль этого года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Пользователи предпочитают умные устройства Яндекса — около 90% продаж приходится именно на Станции. В то же время 72% абонентов МТС говорят по громкой связи 3 раза в день в среднем. Это удобно как во время работы, так и в течение дня, при выполнении домашних дел. Эксперты предполагают, что псковичи, которые за несколько лет полюбили Алису, регулярно общаясь с ней, просыпаясь под ее умный будильник, включая своим детям сказки на ней, оценят удобство звонков с помощью умной колонки.