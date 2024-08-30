Общество

Горячая линия по взысканию алиментов пройдет в Псковской области 6 сентября

В рамках информационной акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!», приуроченной к началу нового учебного года, 6 сентября с 14:00 до 15:00 пройдет горячая линия по теме взыскания алиментов и исполнения требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

На вопросы жителей города Пскова и Псковской области ответит начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич.

Телефон: 699 - 119.