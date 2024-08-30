Общество

На сорвавшую поставку головных платков компанию пожаловались в Псковское УФАС

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело материалы, направленные Опочецким домом-интернатом для престарелых и инвалидов в отношении ООО «Центр регионального развития» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе ведомства, заявление в УФАС подали в связи с отказом от исполнения контракта на поставку головных платков на сумму 55 366 рублей.

Согласно контракту, общество должно было поставить платки в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта до 22 мая. Однако этого не произошло, и 1 августа заказчик решил отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

Комиссия Псковского УФАС России, изучив материалы, пришла к выводу о несоразмерности неисполненного обязательства по контракту и меры по включению в РНП сроком на 2 года и не стала включать общество в реестр.

Также отмечается, что сведения об обществе уже включены в РНП, что не позволит ему участвовать в закупках, где установлено требование по части 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, следовательно, права заказчика не будут нарушены.