Общество

Студенты юридического факультета посетили Арбитражный суд Псковской области

День открытых дверей для студентов юридического факультета прошёл в Арбитражном суде Псковской области сегодня, 6 сентября. Здание арбитражного суда посетили учащиеся первого курса юридического факультета Псковского кооперативного техникума.Об этом сообщили в Telegram-канале Арбитражном суда Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Арбитражного суда Псковской области

Экскурсия началась с посещения памятного знака, посвященного 625-летию Псковской судной грамоты, расположенного на территории суда.

В ходе обзорной экскурсии по зданию суда ребята увидели как работает система правосудия, включая залы судебных заседаний, кабинеты судей и сотрудников, узнали о деятельности судебной системы, об осуществлении правосудия арбитражными судами, о спорах, относящихся к компетенции арбитражных судов, судейской профессии, получении юридического образования и выборе профессионального пути.

Самым амбициозным и смелым была предоставлена возможность посидеть в кресле судьи.

Студенты узнали, кто такая Фемида, что символизируют её атрибуты и какое отношение она имеет к судебной власти, смогли получить ответы на интересующие их вопросы.