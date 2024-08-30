Общество

Глава Островского района посетил Свято-Введенский женский монастырь в деревне Владимирец

Глава Островского района Дмитрий Быстров посетил с проверкой Свято-Введенский женский монастырь в деревне Владимирец. Проверка состоялась в рамках рабочей поездки по Островскому району вместе с председателем Псковского облпотребсоюза Николаем Теслей и депутатом Псковского областного Собрания Андреем Михайловым. Об этом глава района сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Островского района Дмитрия Быстрова

Дмитрий Быстров сообщил, что в рамках поездки прошла встреча с архимандритом Нифонтом. Они совместно оценили большой объём выполненных работ по восстановлению сгоревших весной построек.

«Полностью закрыт контур нового сестринского корпуса, выполнена электрика и оштукатурены стены. Строительство ведётся на пожертвования неравнодушных мирян, за что хочу поблагодарить каждого, кто не остался в стороне от случившегося несчастья и помог обители», - сообщил Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Сейчас планируются работы по теплоснабжению, внутренней отделки помещений, фасада и благоустройство. Все желающие могут внести свой вклад, подробная информация об этом есть в официальной группе монастыря.