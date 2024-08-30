Общество

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Финском парке 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Можно посмотреть, записаться в кружки, секции, учреждения допообразования. В этому году в фестивале - 50 участников. Это и учреждения допобразования, и различные коммерческие организации, которые также работают в сфере образования, спорта или культуры. Не пропустите, увидеть все в одном месте - это единственная возможность в году!» - обратились в правительстве.

Работают три тематические зоны, в каждой из которых проводятся презентации образовательных программ, мастер-классов. В Финском парке представлены локации сфер образования и культуры, в парке Строителей – спорт.

Фестиваль будет проходить до 17:00.