Общество

Закрытие ретро-сезона прошло в Пскове

Закрытие ретро-сезона проходит 7 сентября у торгового комплекса «ПИК60» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автомобильный фестиваль «Классик Псков» собрал на парковке у торгового комплекса всех любителей автомобилей. Самые интересные ретро-автомобили города представлены на одном пространстве сразу. «Уникальный формат, абсолютно не похожий на другие автомобильные события Пскова по наполнению и атмосфере», - рассказали организаторы.

«Классик Псков» сочетает в себе автомобильную выставку самых интересных ретро-проектов региона и общение единомышленников в области авто- и мото-культур. На фестивале ретро-техника будет разделена на группы – СССР, Германия, Америка и Япония. Гостям и участникам выставки представиться возможность в сравнении взглянуть на авто-культуры разных стран и эпох.