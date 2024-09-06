Общество

Проверить свои знания по личной гигиене предлагают псковичам

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» пройдет в Псковской области с 16 по 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В очном формате мероприятие состоится 16 сентября — диктант напишут старшеклассники из всех регионов России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора.

Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа — нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

Также все желающие смогут проверить свои знания онлайн — пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября. В акции могут принять участие все желающие старше 13 лет.

По итогам очные участники получат памятные грамоты. Все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

Акция «Диктант здоровья» в рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» впервые прошел в 2023 году и собрал более 400 тысяч участников со всей страны. Цель акции — популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.