Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»

Жители Псковской области могут принять участие в международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В номинациях «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик» поборется молодежь из всех стран мира в трех возрастных группах - от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 года до 25 лет. Участники конкурса могут отправить свои работы на сайт, где размещены правила проведения, условия участия, а также критерии оценки. Работы принимаются до 1 октября 2024 года.

Организатором конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Подведение итогов конкурса приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией.

Участники уже прислали более тысячи творческих работ на тему: «Вместе против коррупции!».