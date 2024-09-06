Общество

Выпускники псковского медколледжа стали сотрудниками противотуберкулёзного диспансера

Четыре молодых фельдшера пополнили команду Противотуберкулёзного диспансера Псковской области. Все сотрудники закончили Псковский медицинский колледж этим летом и приступили к самостоятельной практике. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Одним из сотрудников стала Снежана Пономарёва, которая родилась и закончила школу в Республике Коми, но поступила в Псковский медицинский колледж на направление «Лечебное дело».

Команду пополнили псковичи - Никита Родин, Татьяна Сатина, а также Валерия Смолякова, которая училась в Линовской школе Пыталовского района.

«Важно поддерживать таких специалистов, предоставляя им возможности для дальнейшего обучения и профессионального роста. Успехов им в их новой практике и в служении здоровью людей!» - добавили в комитете.