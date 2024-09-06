Общество

Глава инспекции труда Псковского облсовпрофа участвует в неделе охраны труда в Сочи

Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская принимает участие в работе IX Всероссийской недели охраны труда, которая проходит с 10 по 13 сентября в университете «Сириус» в городе Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковский облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Формирование культуры безопасного труда является основной стратегической темой деловой программы мероприятия в этом году.

Всероссийская неделя охраны труда стала одной из ключевых площадок для обмена опытом и выработки решений в построении целостной кадровой политики и системы охраны труда. В рамках ВНОТ-2024 запланирована обширная международная программа.

В связи с председательством России в БРИКС в Сочи состоится встреча министров труда и занятости стран БРИКС, международные конференции, мероприятия стран СНГ. В деловой программе ВНОТ профильные специалисты детально разберут уже вступившие в 2024 году в силу и планируемые к принятию изменения в области нормативно-правового регулирования охраны труда, занятости и социальной защиты, а практики поделятся опытом внедрения их на предприятиях разных отраслей.

Кроме того, будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, традиционно пройдет молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий.

В выставочной экспозиции ВНОТ, которая ежегодно расширяется, будут представлены современные инновационные решения по защите работников от всех производственных рисков.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператор – фонд Росконгресс.

«Ежегодно наши специалисты стремятся повышать уровень своих знаний в области охраны труда на благо работников – членов профсоюза региона», - говорит председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.