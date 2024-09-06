Общество

УФАС в Псковской области отказалось признавать недобросовестным поставщика геотекстиля

Псковское УФАС не включило ООО «Норд Север» в реестр недобросовестных поставщиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области, жалоба на компанию поступила от управления автомобильных дорог Псковской области в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку геотекстиля.

Согласно контракту, общество должно было поставить геотекстиль с характеристиками, указанными в спецификации. В итоге заказчик отказался принимать товар, сославшись на несоответствие геотекстиля требованиям к качественным характеристикам, а именно плотности поверхности. Однако компания «Норд Север» указала, что в контракте был указан лишь метод определения плотности, а качественные характеристики не были определены. Кроме того, у компании имелся паспорт качества, соответствующий условиям контракта.

ООО «Норд Север» просило заказчика осуществить приемку товара, ссылаясь на корректный паспорт качества, соответствующий условиям контракта. Заказчик настаивал на замене товара.

Общество отказало заказчику в замене товара, поскольку посчитало требования заказчика необоснованными. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе.

Комиссия Псковского УФАС установила, что ООО «Норд Север» не имело намерения уклоняться от исполнения контракта. При этом в ведомстве отметили, что комиссия Псковского УФАС России не обладает полномочиями по разрешению гражданско-правовых разногласий и оценке обстоятельств, связанных с качеством поставленного товара по контракту.

Согласно сведениям из ЕИС раздел «реестр контрактов», у общества 16 контрактов, из них 3 - на исполнении, 10 - исполненных и два случая прекращения (односторонний отказ).

С учетом конкретных обстоятельств дела и степени вины ООО «Норд Север» комиссия Псковского УФАС России пришла к выводу об отсутствии в его поведении таких признаков недобросовестности как злоупотребление и умышленность, в связи с чем посчитала возможным не включать сведения в РНП.