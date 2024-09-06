Общество

70 случаев заражения острыми кишечными инфекциями выявили за неделю в Псковской области

70 случаев заражения острыми кишечными инфекциями зарегистрировали в Псковской области с 2 по 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 11,9% на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню многолетнего показателя.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.