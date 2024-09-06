Общество

Почти 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области на прошлой неделе

49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Псковской области с 2 по 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус выявили, в том числе, у 14 детей до 18 лет. Показатель заболеваемости составил 8,34 на 100 тысяч населения.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 87, в том числе у детей до 18 лет – 28, или 32,2%.

Напомним, в Псковской области проводится вакцинационная кампания против гриппа. Прививку можно сделать во всех поликлиниках, офисах врачей общей практики, врачебных амбулаториях, ФАПах. Для большего удобства жителей области и увеличения охвата прорабатывается вопрос организации вакцинации в передвижных мобильных комплексах.