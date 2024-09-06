Общество

День трезвости отмечают 11 сентября

Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, его празднуют в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни.

В 1913 году по инициативе служителей православной церкви был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дату выбрали в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником, пишет Calend.ru.

Напомним, День трезвости отмечают и в Псковской области. С 9 по 13 сентября в Пскове проходит социальный марафон «Трезвость – выбор сильных!».

А на сайте Псковского музея-заповедника пройдет виртуальная выставка предметов «Трезвость – счастье народа».