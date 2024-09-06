Общество

Около 60 км береговой линии в Псковской области очистили по акции «Вода России»

В Псковской области в этом году уже около 60 км береговой линии водных объектов убрали в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В августе в мероприятиях проекта приняли участие около ста человек из 8 муниципальных образований. С береговой линии водных объектов Псковской области в августе собрано 18 кубических метров мусора. Всего в этом году проект позволил очистить прибрежную территорию от 320 кубических метров мусора.

Работа по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» возобновилась в регионе в апреле 2024 года, сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Мероприятия в этом году реализуются в муниципальных районах области по планам органов местного самоуправления. Администрациями муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтерами организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы.

Акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».