Общество

Свыше 220 трудовых мигрантов в Псковской области прошли адаптационный курс

Порядка 220 иностранных граждан прошли адаптационный курс для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время курсом охвачены 20 работодателей и 220 иностранных граждан. Специалистами региональной службы занятости осуществлено 12 выездов к работодателям. На базе отделения занятости по Пскову и Псковскому району проведен курс для 6 руководителей организаций. С помощью кадровых служб лекции для иностранных граждан проведены на территории двух крупных агропромышленных предприятий.

Еще почти 100 работодателей получили материалы адаптационного курса в электронном виде.

Курс социально-культурной адаптации трудовых мигрантов включает в себя темы по различным сферам жизни. Он посвящен основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Целый раздел адаптационного курса информирует об основах неформального поведения в России, в него включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Еще один раздел адаптационного курса направлен на знакомство с историей отношений России и стран Центральной Азии, а также профилактику терроризма и экстремизма.

Основная задача курса — снизить напряжение в миграционной среде и повысить правовую грамотность трудовых мигрантов.

Для ознакомления работодателей с данным курсом утвержден план-график выездов на предприятия, привлекающие иностранную рабочую силу. Всего мероприятиями по адаптации планируется охватить около 800 человек.