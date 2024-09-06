Общество

Псковским восьмиклассниками рассказали о пагубных привычках предков

Во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, в Палатах у Сокольей башни в Пскове прошло культурно-просветительское мероприятие «Живешь каково – и здоровье таково!» для учеников восьмых классов Гуманитарного лицея города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Для классов провели интерактивную экскурсию по выставке «Кто в доме хозяин», в ходе которой ребята познакомились с традициями, обрядами и бытом предков.

Затем учащиеся попали на лекцию по здоровому образу жизни – так, как это понимали в конце XIX – начале XX века.

Школьники узнали, какие пагубные привычки мешали жизни людей в прежние времена, а также о некоторых методах борьбы с ними: от просветительских до практических.

После окончания лекции ребят ждали командные русские народные игры.