Общество

Международный патриотический форум «Мы помним» стартовал в Псковской области

Стартовал международный патриотический форум «Мы помним». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, на форуме собрались 100 участников из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Курганской области, Пензенской области, а также из Республики Беларусь.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

На форуме присутствуют почетные гости, в том числе исполнительный директор Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Сергей Кузьмин. Он поделился своими впечатлениями о форуме: Приятно было получить приглашение от псковских коллег и приехать на форум. Здесь собирается патриотически настроенная молодежь и объединения. Мы обсуждаем новые форматы воспитания молодежи, обмениваемся опытом. В нынешних реалиях, когда наши бывшие партнеры пытаются переписать историю нашей страны и вложить в молодые умы иные смыслы, очень важно вот так собираться и обсуждать нашу историю правдиво и честно».

Делегация из Белоруссии приехала на форум «Мы помним» для обмена опытом и поддержания международных отношений двух стран. Виктор Васютенок, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, подчеркнул высокий уровень организации мероприятия. Он отметил работу волонтеров и поблагодарил организаторов за гостеприимство.

Председатель комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев открыл пленарную сессию «Новые векторы патриотического воспитания молодежи», на которой участники и гости форума обсудили лучшие практики в сфере патриотического воспитания молодежи.

В первый день форума ребят ждали командные соревнования по лазертагу, викторина и выставка патриотических организаций и объединений Псковской области. Все мероприятия форума проходят в Печорском муниципальном округе на территории загородного отеля «Плесков».

Напомним, в этом году в рамках форума проводятся грантовые конкурсы. Подано 25 заявок, из низ 21 – из Псковской области.

Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодёжи.