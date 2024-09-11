Общество

Роспотребнадзор: Лучший темп по иммунизации против гриппа взял Островский район

По данным на 10 сентября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 22 877 человек, в том числе 5 540 детей. Общий охват населения вакцинацией составил 3,94%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лучший темп по иммунизации взял Островский район, в котором охват прививками от гриппа за неделю достиг 8,98% от численности населения, следом идут Новоржевский округ — 7,94% и Красногородский округ - 7,43%.

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

Напомним, что в середине прошлой недели в регион поступила очередная партия вакцины.