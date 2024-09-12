Общество

Псковичи встретились с замгубернатора на форуме «Ладога» в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог»

В рамках молодежного проекта «ГосСтарт.Диалог» на форуме «Ладога» участники из Псковской области встретились с заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Проект Росмолодёжи «ГосСтарт.Диалог» направлен на профориентацию молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет через открытый неформальный диалог молодежи с высшими должностными лицами субъектов РФ, руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ольга Тимофеева в формате живого диалога познакомилась со всеми участниками форума, поделилась опытом своего начала карьерного пути и профессиональной деятельности на государственной службе, ответила на вопросы ребят.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области и Росмолодёжь. Форум проводится с 2009 года.