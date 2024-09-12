Общество

Психолог назвала причины веры людей в предсказания о конце света

Во времена кризисов люди чаще пытаются понять сложившуюся ситуацию и начинают искать утешение в пророчествах. Кроме того, неопределенность будущего заставляет людей искать ответы на вопросы, связанные с судьбой человечества, считает психолог-консультант Елизавета Чернова.

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По мнению эксперта, фильмы, книги и передачи о катастрофах формируют мнения людей и укрепляют их веру в пророчества. Кроме того, склонность к беспокойству может сделать некоторых людей более чувствительными к различным предсказаниям.

Последствия такой веры - паника и стресс. Убежденные в близком конце света люди могут испытывать тревогу и готовиться к апокалипсису, запасаясь провизией. Также вера в пророчества может отвлекать людей от решения актуальных проблем, заставляя их тратить ресурсы на ненужные приготовления. Убеждения в конце света могут приводить к изоляции от окружающих, которые не разделяют таких взглядов, пишет RuNews24.ru.

«Всё достаточно примитивно, уже исторически сложившиеся клише. Основы психологии влияния на массы всегда подразумевает запугивание. А в глобальном формате "конца света" имеет особое влияние на психику социума. Это особый способ запугивания. Страх от предсказаний о конце света, что и о теориях заговора, несет тот же смысл, но с другим направлением: страх, неврозы и шантаж», - раскрыла психолог Елизавета Чернова.

По словам эксперта, в таком состоянии от людей можно добиться желаемого. Чаще всего это политические или экономические направления. Например, в таком состоянии людей, а то и народы, проще настроить друг против друга. Можно заставить потратить деньги, пойти на необдуманный шаг или даже преступление.

Важно осознавать эти аспекты, сохраняя критическое мышление, чтобы избежать негативных последствий, подчеркнула психолог.