Общество

Прием граждан по миграционным преступлениям организуют в Пскове

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Псковской области Алексей Назаренко проведет личный прием граждан по вопросам преступлений, совершенных в сфере осуществления миграционной политики, в том числе со стороны силового блока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственное управление просит людей, располагающих информацией об обстоятельствах совершения преступлений в миграционной сфере, сообщить об этом на личном приеме.

Прием состоится 16 сентября с 14.00 до 18.00. Предварительная запись по телефону в городе Пскове: 8-8112-290-606.