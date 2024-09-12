Общество

Четыре проекта псковичей выиграли гранты на сумму 2,1 млн рублей от Росмолодежи

Итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов от «Росмолодежь.Гранты» подвели в рамках международного патриотического форума «Мы помним» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

На конкурс было подано 25 заявок, из них 21 заявка — из Псковской области. По итогам конкурса победителями очных защит стали 4 проекта, которые будут реализованы в Псковской области, на общую сумму 2,1 млн рублей.

В числе победителей — Артем Баринов из Великих Лук с проектом «PROНаш символ Победы», на реализацию которого выиграл 900 тысяч рублей, Софья Радион из Пскова с проектом «Бессмертный подвиг», на реализацию которого она получит грант 300 тысяч рублей. Кроме того, 430 тысяч рублей выиграла Дарья Иванова из деревни Усть-Долыссы Невельского муниципального округа на осуществление проекта «Территория кино под открытым небом». Анастасия Николаева из Пскова победила с проектом «Центр командной подготовки» (500 тысяч рублей).

Напомним, международный патриотический форум «Мы помним», который проходил в Печорском муниципальном округе, объединил около ста участников из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Курганской области, Пензенской области, а также из Республики Беларусь. Организаторами форума выступает Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи.