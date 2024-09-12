Общество

Рекорд детского фонда: 965 псковских школьников получили рюкзаки к 1 сентября

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги традиционной благотворительной акции «Здравствуй, школа!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В этом году 965 детей из малообеспеченных семей и интернатных учреждений Псковской области отправились в школу с новым рюкзаком и набором школьных принадлежностей. Это рекордное количество детей, которых в рамках акции подготовил к школе Детский фонд, начиная с 1988 года.

Помочь такому количеству детей удалось при поддержке благотворителей и волонтёров. Жители города, представители бизнеса и власти, трудовые коллективы и коллективы общеобразовательных учреждений присоединялись к акции разными способами:

перечисляли благотворительные пожертвования на закупку рюкзаков и школьных товаров; организовывали сбор канцелярии у себя на работе, самостоятельно покупали и приносили в офис детского фонда канцтовары и рюкзаки.

В акции приняло участие более 80 благотворителей. А суммы пожертвований варьировались от 50 до 450 000 рублей. Особый вклад внесли такие организации, как: ООО «Изборский парк», ООО «Дорстройсервис», ЗАО «ЗЭТО», АО «Уклад», АО ГК «Титан» и ПАО «Авар». По традиции акцию поддержали нотариусы города Пскова и Псковской области.

Формированием школьных наборов в этом году занимались добровольцы детского фонда. Это три человека, которые сформировали 965 школьных наборов меньше, чем за три недели. Ежедневно волонтёры приходили в офис фонда и с особой заботой и любовью наполняли рюкзаки школьными товарами, сладостями и игрушками, отметили в отделении.

Сладости для школьных наборов по традиции передали: управляющий ООО ГК «МегаХолод» Татьяна Кириленок и руководитель филиала КПК «Кредо» в городе Пскове Светлана Васильева. Благодаря их поддержке каждый ребёнок, получивший школьный набор от детского фонда, нашёл в нём сок, шоколадку или печенье.

«Детский фонд благодарит за отзывчивость и неравнодушие всех участников благотворительной акции "Здравствуй, школа!". С вашей помощью у нас получилось закрыть потребности семей из районов области в школьных наборах. И сотни детей начали новый учебный год с улыбки!» - заключили в отделении.