Общество

На 40% увеличилось количество обращений к псковскому омбудсмену по правам человека в 2024 году

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провели рабочую встречу, на которой были обсуждены актуальные вопросы защиты прав жителей региона и основные показатели работы в этой сфере по итогам 2023 года и 8 месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Дмитрий Шахов представил ежегодный доклад уполномоченного по правам человека и рассказал об основных показателях мониторинга соблюдения прав жителей Псковской области в 2023, а также о тематике обращений по итогам 8 месяцев 2024 года. Как отметил псковский омбудсмен, большинство жителей региона в 2023 году волновали вопросы обеспечения социальных и личных прав. Конечно, отдельным вопросом, требующим повышенного внимания и оперативного реагирования, по словам псковского омбудсмена, стали защита и восстановление прав военнослужащих, принимающих участие в СВО, и членов их семей. Если по итогам 2023 года таких обращений было 52%, то по итогам 8 месяцев 2024 года доля таких обращений составила 65%. Всего за 8 месяцев 2024 года общее число обращений, поступивших к уполномоченному по правам человека в Псковской области, увеличилось на 40%.

Оперативное взаимодействие с органами прокуратуры, как подчеркнул Дмитрий Шахов, позволяет более эффективно отстаивать и защищать права наших жителей. Уполномоченный по правам человека в Псковской области поблагодарил лично прокурора региона Андрея Мошкова и сотрудников прокуратуры за совместную работу по защите и восстановлению прав граждан. «Особенно приятно отметить, что по значительному большинству вопросов, в том числе обеспечении прав мобилизованных и членов их семей, правозащитные позиции регионального омбудсмена и прокуратуры Псковской области совпадают», — сказал Дмитрий Шахов.

Андрей Мошков и Дмитрий Шахов обстоятельно обсудили рекомендации омбудсмена по итогам рассмотрения ежегодного доклада, особенно вопрос, связанный с защитой прав потерпевших от телефонного мошенничества. Это явление, к сожалению, стало широко распространяться в России, включая Псковскую область. Такие преступления наносят серьёзный вред имущественным правам граждан и требуют активизации деятельности всей системы не только правоохранительных органов, но и других органов публичной власти, включая совершенствование законодательства.

Прокурор области подробно остановился на проблемах в этой сфере и сообщил о работе сотрудников органов прокуратуры, направленной на профилактику и пресечение преступных посягательств по таким уголовным деяниям. Особое внимание, по словам Андрея Мошкова, направлено на усиление координирующей роли прокуратуры в системе правоохранительных органов по борьбе с преступностью в этой сфере. Мы активно стали применять практику привлечения к административной ответственности операторов связи, которые допускали случаи не блокирования подменных номеров, которые мошенники использовали для обмана жителей Псковской области.

В завершении встречи областной прокурор и псковский омбудсмен обсудили возможные совместные действия по защите прав жителей Псковской области в сфере оказания отдельных социально-бытовых услуг, в том числе их недоступности для жителей муниципальных образований.