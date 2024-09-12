Общество

Сотрудники государственного санитарно-эпидемиологического надзора отмечают профессиональный праздник

Сегодня с профессиональный праздник отмечают сотрудники государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН России по Псковской области.

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15 сентября отмечается профессиональный праздник — День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, установленный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 сентября 2022 года №2606-р. Сотрудники санитарной службы уголовно-исполнительной системы обеспечивают профилактику заболеваний, контроль за выполнением профилактических мероприятий и обязательным соблюдением санитарного законодательства России на объектах УИС.

«В уголовно-исполнительной системе Псковской области свои функции успешно выполняет филиал ЦГСН № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, неизменным руководителем которого на протяжении порядка 15 лет является подполковник внутренней службы Ольга Александрова. Под ее чутким руководством трудится крепкий сплоченный коллектив санитарно-эпидемиологической службы УИС региона. Изо дня в день они трудятся с полной самоотдачей, оперативно реагируют на ситуации, от которых зависит здоровье и жизнь подозреваемых, обвиняемых и осужденных», - рассказали в ведомстве.

Санитарная служба проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, испытания и иные виды оценок, а также социально-гигиенический мониторинг. Осуществляет контроль за противоэпидемическими мероприятиями. Организует гигиеническое воспитание и обучение работников УИС, а также лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, и участие в пропаганде здорового образа жизни.

«Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляют сотрудников санитарной службы с профессиональным праздником! Желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, стабильности, оптимизма и семейного благополучия!» - отметили в управлении.